Marsilio: Derby stravinto, per Governo significa che è su strada giusta

11 marzo 2024

(Agenzia Vista) L'Aquila, 11 marzo 2024 " Io ero molto consapevole del fatto che l'Abruzzo, Sardegna o non Sardegna, sarebbe comunque diventato un test nazionale perché è una regione su cui la classe dirigente che oggi governa il Paese ci ha investito molto. Qui era proprio uno contro uno. Un derby totale. Derby stravinto. Credo che faccia bene anche come analisi politica e come indicazione al governo, che è la strada giusta che sta percorrendo ", le parole di Marco Marsilio, riconfermato presidente della Regione Abruzzo a margine della conferenza stampa a L'Aquila. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev