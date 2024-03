Maltempo Liguria, Toti: "Conta danni nelle prossime ore, per ora limitati"

(Agenzia Vista) Genova, 11 marzo 2024 "La conta dei danni arriverà nelle prossime ore, anche perché in un territorio come il nostro frane e smottamenti possono arrivare a distanza di giorni dalla conclusione delle piogge. I danni al momento appaiono limitati, ma se ci saranno le condizioni di legge chiederemo comunque al Dipartimento nazionale di Protezione civile l'estensione dello stato d'emergenza per gli eventi di qualche mese fa".Lo afferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in un video via social per fare il punto su frane, allagamenti e danni che si sono registrati nelle ultime ore sul territorio ligure. L'allerta meteo gialla è terminata alle 18 su gran parte della Regione; rimane attiva fino alle 21 sul settore C (Levante). Per la giornata di oggi, domenica 11 marzo, è stata diramata anche un'allerta arancione per valanghe sul settore Alpi Liguri Sud. Fonte video Fb Toti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev