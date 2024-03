Regionali Abruzzo, Schlein (Pd): "In tutta Italia si muove unito per costruire alternativa a destre"

07 marzo 2024

(Agenzia Vista) Abruzzo, 07 marzo 2024 "Grazie al presidente del Pd Bonaccini, siamo qui per dire che uniti si vince, il Pd in tutta Italia si muove unito e compatto per costruire l'alternativa alle destre". Così Elly Schlein a Pescara con Luciano D'Amico e Stefano Bonaccini. Fonte video Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev