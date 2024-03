Conte in Abruzzo per sostegno a D'Amico incontra gli sfollati del terremoto del 2016

07 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 “Da gennaio stiamo senza riscaldamento. Io penso che nel canile qua vicino a noi i cani stiano meglio di noi. Non possiamo più vivere in queste condizioni”. Queste le parole di un residente abruzzese della provincia di Teramo che nel 2016 aveva dovuto abbandonare la sua casa in seguito al terremoto, incontrato da Giuseppe Conte e postato sull'account X dell'Onorevole. Il segretario del Movimento 5 Stelle si trova in Abruzzo in vista delle elezioni regionali, per mostrare il suo sostegno al candidato proposto dalla coalizione di centro-sinistra, Luciano D'Amico. L'incontro tra Conte, D'Amico e i residenti si è concluso con la promessa, da parte del candidato alla Presidenza della regione Abruzzo, di un vero e proprio impegno per questa situazione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev