Bonaccini in Abruzzo: PD unito per vincere queste regionali

07 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 “Buonasera a tutti, grazie per questo invito. Siamo qua con Elly, perchè se è unito il Pd, è più unito il centrosinistra, e si può vincere anche in Abruzzo!” Queste le parole di Stefano Bonaccini del Partito Democratico, Presidente della Regione Emilia-Romagna, pronunciate sul palco di Piazza Unione a Pescara, per sostenere il candidato del centro-sinistra, Luciano D'Amico, alle elezioni regionali. “Non vogliamo più ritornino le stagioni in cui nel Partito Democratico ci si faceva la guerra e dalle nostre divisioni arrivavano le vittorie della destra!” - ha continuato Bonaccini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev