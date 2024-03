Fontana: "Dossieraggio gravissimo, non da Stato di diritto"

05 marzo 2024

(Agenzia Vista) Milano, 5 marzo 2024 “Questo non lo so: bisogna chiederlo ai magistrati: il fatto che si sia verificato è gravissimo. Se ci sono ulteriori elementi sarebbe ancora più grave, non da Stato di diritto”, il commento del governatore della Lombardia Fontana sul tema del dossieraggio, con il suo nome che è comparso nell'inchiesta di Perugia tra quelli “spiati” dai dossier. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev