Conte: Autonomia differenziata disastro per tutta l'Italia, non solo per il Sud

04 marzo 2024

(Agenzia Vista) Vasto, 04 marzo 2024 "L'autonomia differenziata è un disastro per tutta l'Italia e non solo per le regioni del Sud e del Centro, ma anche per le regioni del Nord. Bisogna spiegare bene che sarà un collasso dell'unità d'Italia", le parole di Giuseppe Conte a Vasto. in Abruzzo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev