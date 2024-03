Del Fante: Passaporti anche negli uffici postali, momento storico

02 marzo 2024

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2024 "Abbiamo presentato insieme al Ministero dell'Interno il progetto per il rilascio presso gli uffici postali dei passaporti. Momento storico. In circa 1200 dei 7000 uffici postali nel Paese sarà disponibile questo servizio. Inizia la sperimentazione in alcuni comuni dell'Emilia Romagna e del Veneto", le parole dell'Ad di Poste Italiane Del Fante. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev