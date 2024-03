Meloni a Biden: Non vedo l'ora di ospitarti in Puglia per il G7

(Agenzia Vista) Usa, 01 marzo 2024 "Sono felice di essere qui oggi in veste di presidente del G7. E non vedo l'ora, Joe, di vederti il prossimo giugno per il Leaders Summit del G7", le parole di Giorgia Meloni a Biden nel corso del loro incontro alla Casa Bianca / Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev