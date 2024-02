Marsilio: "Dal Governo un miliardo per il raddoppio della Roma-Pescara"

29 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "Sono stati deliberati un miliardo e 100 milioni di investimenti per il raddoppio della Roma-Pescara, di cui 950 milioni per rifinanziare i primi due lotti. Gli altri 150 milioni circa sono destinati invece al piano completmentare, con cui vengono restituiti all'Abruzzo i fondi europei che la Regione ha prestato e anticipato allo Stato per fronteggiare l'emergenza covid. Una svolta epocale: una ferrovia vecchia di 150 anni che da almeno 50 anni si voleva potenziare, così da ridurre il tempo di percorrenza tra Roma e Pescara da 3 ore a meno di 2 ore. Si prevedono 30 minuti tra Pescara e Sulmona, e 50 minuti tra Roma e Avezzano. Una svolta per le aree interne, soprattutto quelle montane" lo ha detto il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio a seguito della riunione del Cipess tenutasi a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev