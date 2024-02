Elezioni Regionali, Bonelli (Avs): "Uniti possiamo vincere anche in Abruzzo"

29 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2024 "La Sardegna dimostra che uniti si vince. Ora insieme dobbiamo vincere anche la sfida dell'Abruzzo. Avs ha ottenuto un buon risultato in Sardegna e siamo sicuri di poter ripetere anche in Abruzzo. Questra è la grande sfida: vincere contro un presidente di Regione che non sa nemmeno da quali mari è bagnato l'Abruzzo. Può un presidente restare in carica pur dicendo queste sciocchezze?" lo ha detto il deputato Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev