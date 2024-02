Maltempo, è allerta rossa in Veneto. Oltre 60 gli interventi dei Vigili del Fuoco

28 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2024 Maltempo in Veneto, oltre 60 interventi dei Vigili del Fuoco Le immagini degli interventi dei Vigili del Fuoco impegnate in Veneto per far fronte ai danni causati dal maltempo: oltre 60 soccorsi svolti, monitorato il livello del fiume Retrone a Vicenza. Nel video le operazioni di recupero effettuate per rimuovere un grosso un albero che ostruiva il corso del Bacchiglione a Vicenza, all'altezza del ponte di viale Margherita. / Vigilfuoco Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev