Autonomia differenziata, De Luca: Non possiamo mettere in discussione unità d'Italia

28 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Napoli, 28 febbraio 2024 "In questi dieci anni abbiamo perduto 600.000 giovani del Sud che sono andati via. Se rimane questa situazione, se va avanti il progetto di autonomia differenziata, il destino di un'intera generazione è solo quello di emigrare. Non è possibile, dobbiamo combattere, non ci si può arrendere di fronte a una prospettiva che mette in discussione l'unità d'Italia", le parole del presidente della Campania De Luca a margine di un convegno a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev