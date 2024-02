Zaia scherza e promette: "Mi farò un tatuaggio per l'autonomia in Veneto"

27 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Venezia, 27 febbraio 2024 Il governatore del Veneto Zaia ha parlato in toni ironici del tema dell'autonomia differenziata :”Per l'autonomia mi farò anche un tatuaggio: non ho tatuaggi, ma ci credo a tal punto che penso che l'autonomia sia un grande vantaggio non solo per il Veneto, ma per tutto il Paese”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev