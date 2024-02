La Russa: "Spirito antiebraico covava sotto la cenere"

27 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2024 “Il Senato segue il dramma del popolo d'Israele, le vicende che interessano gli ebrei non solo d'Israele, ma anche d'Italia e del mondo. Non solo non ci può essere Europa e non ci possono essere Paesi europei senza ebrei, ma non ci può essere la nostra realtà storica e culturale senza le radici cristiane ed ebraiche. Lo spirito antiebraico non era scomparso, ma covava sotto la cenere. La volontà di annientare lo Stato di Israele, di far riemergere l'antiebraismo e l'antisionismo che continua a essere presente in maniera preoccupante, sia pure con minoranze, in tutta Europa”, ha affermato il presidente del Senato La Russa accogliendo a Palazzo Giustiniani i rappresentanti delle comunità ebraiche europee. / Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev