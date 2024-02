Europee, Fratoianni (Avs): "Verdi e Sinistra presenteranno un programma chiaro di giustizia sociale"

23 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2024 "Prima delle europee ci saranno degli importanti appuntamenti elettorali. Le regionali, prima di tutto in Sardegna. Ci auguriamo che la Todde ce la faccia. Poi ci saranno la sfida in Abruzzo e Basilicata. Dovremmo trovare un'unità. La legge elettorale regionale ci impone di fare delle coalizioni, di fronte a una destra che litiga ma si unisce sempre. Alle europee invece c'è il proporzionale e ognuno corre per affermare le sue idee. Noi abbiamo un programma chiaro, fatto di giustizia sociale, ambientale, pace, coerenza. Chiederemo il consenso agli italiani" lo ha detto il deputato Nicola Fratoianni, di Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della conferenza di presentazione della candidatura di Massimiliano Smeriglio alle elezioni europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev