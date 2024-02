De Luca: "Meloni mi trasforma in primo antagonista del Governo, la ringrazio"

(Agenzia Vista) Napoli, 23 febbraio 2024 “Mi è stato riferito che ieri il presidente del Consiglio si è esibito in una performance. Visto che il presidente del Consiglio mi tira in ballo, io la ringrazio per l'attenzione perché mi sta facendo diventare l'antagonista principe del Governo, ma non è questo il mio obiettivo, perché io sono un modesto artigiano della politica mica sono uno statista a livello della Meloni”, il commento del presidente della Regione Campania De Luca nel corso della sua diretta su Facebook, rispondendo alle parole della premier Meloni che ha parlato di fondi europei “spesi per la festa del caciocavallo”. / YouTube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev