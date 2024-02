De Luca: La dignità del Sud non è in vendita

23 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Napoli, 23 febbraio 2024 "La dignità di Napoli, della Campania e del Sud non è in vendita. Noi la testa non la piegheremo mai", le parole del presidente della Campania De Luca in diretta su Facebook. / Fb De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev