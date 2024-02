Meloni: "L'esecutivo durerà cinque anni, anche dieci"

(Agenzia Vista) Cagliari, 21 febbraio 2024 “Al di là di quelli che tra l'opposizione e certi grandi giornaloni dicono: ‘Adesso il Governo cade, sta per cadere'. Poi si svegliano tutti sudati. La verità è che lo sanno anche loro che questo Governo durerà 5 anni. Anche 10”, le parole della premier Meloni sul palco del comizio per la campagna elettorale del candidato governatore in Sardegna Truzzu. Fonte video Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev