Meloni: "Il programma di Todde in Sardegna è 'antifascismo', fate voi"

22 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Cagliari, 21 febbraio 2024 In occasione del comizio a sostegno di Paolo Truzzu per la presidenza della Regione Sardegna, la premier Meloni ha parlato del programma della candidata Alessandra Todde: “Anche gli altri hanno i loro programmi. Ho letto un'illuminante intervista della candidata presidente del campo largo. Le hanno chiesto: ‘Perché uno dovrebbe scegliere lei e non Paolo Truzzu?'. Lei ha risposto ‘Per l'antifascismo'. Bene, programma concreto, articolato, innovativo. Che vi devo dire signori? Fate voi”. Fonte Video Fratelli d'Italia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev