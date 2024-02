Terzo mandato, Cattaneo (FI): "Noi siamo per i due mandati, ma troveremo un accordo in maggioranza"

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Secondo me serve un'operazione verità. Bisogna seperare questa questione da quella del Veneto, per il centrodestra, o da quella della Campania, per il centrosinsitra. Dobbiamo decidere se è opportuno che un governatore governi più di dieci anni in un ambiente complesso come quello delle Regioni. Penso che serva un turnover. Qualcuno dice che la complessità maggiore di una Regione giustifica un terzo mandato. Ma per Forza Italia due mandati sono il giusto tempo. Tuttavia troveremo un accordo in maggioranza, con buona pace della sinistra" lo ha detto il deputato di Forza Italia Alessandro Cattaneo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev