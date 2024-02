Smog a Milano, Prandini: "Implementare verde pubblico e privato contro l'inquinamento"

21 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 21 febbraio 2024 Intervenuto a margine dell'evento ‘MyPlant&Garden' a Rho Fiera Milano, il presidente di Coldiretti Prandini ha parlato della questione inquinamento a Milano e in Lombardia: “Dobbiamo continuare nel lavoro che abbiamo iniziato sia a Milano come città, ma anche a livello Regionale, con i grandi progetti che sono stati attuati per implementare la presenza di una piantumazione di verde pubblico e privato e garantendo in questo modo un abbattimento delle polveri sottili e di anidride carbonica e Co2. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev