Salvini: "Finché sarò ministro continuerò a fare opere pubbliche non sarà la sinistra a fermarmi"

21 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 "Non avete idea dei ricorsi e dei problemi che sorgono quando si vuole fare un'opera pubblica in Italia: lo abbiamo visto con il Tav, il Mose, il Tap, l'alta velocità. Oggi ho letto che la procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per il Ponte sullo Stretto di Messina. Io finché mi fate fare il ministro vado in ufficio per fare le opere pubbliche che servono a questo Paese. Non saranno la sinistra, qualche giudice o qualche giornalista di sinistra a fermarmi e a mettermi paura" lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, intervenendo all'evento a favore di Paolo Truzzu in Sardegna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev