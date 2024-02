Occhiuto a Meloni: "Sapevamo che eri brava, ma ci ha stupito equilibrio e lungimiranza"

16 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Calabria, 16 febbraio 2024 "Voglio concludere con un ricordo autobiografico, senza mancare di rispetto al Presidente del Consgilio. Eravamo alla Camera insieme, e Giorgia faceva le dichiarazioni prima di me, che sfiga, lei era così brava! Anche quelli come me, che avevano grande apprezzamento nei tupi confronti, sono stati stupiti dalla saggezza, dall'equilibrio e dalla lungimiranza con le quali guidi il Paese con autorevolezza anche all'estero". Così il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in occasione della cerimonia per la firma dell'Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Calabria. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev