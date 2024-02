Meloni a De Luca: "Invece di fare manifestazioni si metta a lavorare"

(Agenzia Vista) Calabria, 16 febbraio 2024 Tutti i presidenti di Regione "hanno collaborato, salvo uno che non è molto collaborativo. Rispetto, per carità, ma neanche mi stupisce troppo perchè se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24 per cento delle risorse: forse se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare si potrebbe ottenere qualche risultato in più". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della cerimonia per la firma dell'Accordo di sviluppo e coesione fra governo e Regione Calabria. Il riferimento è al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev