De Luca: "Giorgia Meloni calpesta e offende il Sud, chieda scusa"

16 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2024 "Giorgia Meloni non penalizza il Sud: lo calpesta e lo offende. La Meloni chieda scusa. Questi fondi erano destinati in primo luogo al Sud. Ma se pensano che la dignità del Sud sia in vendita si sbagliano di grosso. La nostra manifestazione serve a ricordare che la nostra dignità non è in vendita. Chieda scusa perché sta togliendo fondi per creare posti di lavoro" lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, a margine della manifestazione da lui organizzata a Roma contro l'autonomia differenziata. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev