Autonomia differenziata, la protesta dei sindaci: "L'Italia è una e indivisibile"

16 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2024 Si è tenuta a Roma, in piazza Santi Apostoli, la manifestazione organizzata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e da numerosi sindaci delle Regioni del Sud contro l'autonomia differenziata. "L'Italia è una indivisibile, al nostro Paese serve unità" dice una sindaca. Ma è la questione dei fondi di coesione quella più sentita dai sindaci della Campania. "E' un ingiustizia non dare alla Capania quei fondi necessari anche per i piccoli comuni montani". "Sosteniamo la protesta portata avanti dal governatore De Luca". "Siamo qui per fare gruppo al fine di sbloccare i fondi di coesione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev