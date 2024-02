Lollobrigida: "Agricoltore primo ambientalista, va aiutato"

15 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 15 febbraio 2024 “L'agricoltore per me è il primo ambientalista perché ha nella terra il suo elemento di ricchezza e non avrebbe nessuna ragione per depauperarla: va messo nelle condizioni per mantenere il reddito”, il messaggio lanciato dal ministro Lollobrigida a margine del vertice con il Governatore lombardo Fontana a Palazzo Lombardia a Milano. Fonte Video LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev