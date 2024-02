Italia-Romania, Meloni a Villa Pamphili per vertice intergovernativo con premier Ciolacu

15 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2024 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata a Villa Pamphili, a Roma, per il vertice intergovernativo con il primo ministro romeno Marcel Ciolacu. Meloni ha ricevuto Ciolacu che le ha donato un mazzo di rose. Poi sono stati eseguiti gli inni nazionali. L'obiettivo del vertice, organizzato dal governo italiano, è quello di rafforzare e ampliare il partenariato strategico tra le due nazioni. In questi anni, viene sottolineato, i rapporti tra Italia e Romania si sono ulteriormente rafforzati nel quadro dell'Unione europea e della Nato, nella condivisione di valori e obiettivi. La cooperazione economica, politica e culturale fra le due nazioni ha visto costanti progressi e il vertice di domani sarà utile per aggiornare e rilanciare i legami con un maggiore dinamismo, sviluppando formule di collaborazione in diversi ambiti. Al vertice, in plenaria, è prevista la partecipazione anche dei ministeri di Esteri, Interni, Difesa, Imprese e Made in Italy, Ambiente e Sicurezza Energetica, Infrastrutture e Trasporti. È in programma la firma di una dichiarazione congiunta, che amplia la portata della collaborazione in molteplici settori di comune interesse. Al termine dell'incontro sono previste dichiarazioni congiunte di Meloni e Ciolacu nella Sala dell'Arancera di Villa Pamphili. Fonte video: Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev