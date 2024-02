Veneto ringrazia gli "angeli del fango", Zaia: "Fondamentale inquadrarli in maniera stabile"

10 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Veneto, 10 febbraio 2024 Erano un migliaio i volontari appartenenti ai gruppi comunali ed associazioni di Protezione Civile di tutto il Veneto presenti ieri alla Zoppas Arena di Conegliano per la cerimonia di ringraziamento organizzata dalla Regione del Veneto. Tra loro non mancavano i volontari dei gruppi di Chioggia, Cavarzere e Cona, appartenenti al distretto meridionale della provincia di Venezia. “È stato un doveroso tributo ai volontarie, che in ogni occasione che occorre sono in prima linea, al fianco delle istituzioni e in aiuto al territorio. Una sola parola posso ancora ripetere per l'ennesima volta stasera: Grazie” ha commentato dal palco l'assessore regionale Giampaolo Bottacin che ha fortemente voluto la serata. “Se sono dei veri e propri riservisti si lavori in questa direzione – spiega il governatore del Veneto Luca Zaia, che non era atteso alla serata ma che ha voluto partecipare ugualmente per far sentire la propria gratitudine – è fondamentale che siano inquadrati in maniera stabile”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev