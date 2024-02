Salvini: "Poche risorse alla Campania? Rivolgetevi a chi la governa da tanti anni"

(Agenzia Vista) Roma, 7 febbraio 2024 Nel corso del question time alla Camera, il vicepremier Salvini ha parlato delle risorse destinate alle Regioni del Centro-Sud: “Gli investimenti in particolare al Centro-Sud non hanno precedenti nella storia repubblicana. Riguardo la riduzione della dotazione del fondo di perequazione: le risorse del fondo di sono salvaguardate dall'insieme di interventi normativi che il Governo sta portando avanti per superare il divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale figlio del centralismo e non sicuramente dell'autonomia che ancora non c'è. Il disegno di legge sull'autonomia differenziata prevede la salvaguardia del vincolo di destinazione per le risorse già stanziate in favore di specifici territori: l'obiettivo è promuovere un riparto più efficiente delle risorse disponibili per il Sud ed evitare che ingenti risorse rimangano non allocate o peggio ancora non spese per le debolezze della programmazione. Più che cercare le colpe altrove rivolgetevi a chi governa la Campania da tanti anni e non ha saputo spendere i soldi che a questa erano destinati”. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev