Milano-Cortina, Fontana: "Superato il problema della pista da Bob"

07 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 6 febbraio 2024 “Siamo arrivati a due anni dall'inaugurazione delle Olimpiadi, oggi abbiamo svelato i simboli che rimarranno in questa piazza a ricordare a tutti noi che nel febbraio 2026 ci sarà un evento eccezionale che sarà sicuramente un grande successo per tutta la nostra Lombardia e per il nostro Paese. L'organizzazione procede: abbiamo superato l'ultimo problema che era legato alla pista da Bob e adesso tutti di corsa verso le Olimpiadi”, ha affermato il governatore Fontana in occasione della presentazione dei simboli olimpici di Milano-Cortina 2026, in Piazza della Scala. Fonte video Lombardia Notizie Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev