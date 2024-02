Toti: "Occupazione in Liguria ai massimi di tutti i tempi"

05 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 5 febbraio 2024 Intervenuto a margine della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, a Milano, il governatore della Liguria Toti ha parlato dell'occupazione nella regione ligure: “Un turismo che si destagionalizza che fa della Liguria non solo una meta balneare, ma una città d'arte, come parchi e Outdoor di cui siamo tra i leader del Paese e traina il nostro agroalimentare. È un modello di sviluppo integrato che ci sta dando tante soddisfazioni, ma la sta dando ai liguri visto che l'occupazione in Liguria è di 500 mila unità lavorative ed è ai massimi di tutti i tempi”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev