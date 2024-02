Zaia: "Proteste degli agricoltori? Giusto criticare le politiche Ue"

02 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 "A prescindere da chi protesta, i contenuti sono condivisibili. Un'Europa matrigna, un'Europa che è combattuta tra chi non ha l'agricoltura e chi ce l'ha. Noi siamo quelli che hanno l'agricoltura, con 4500 prodotti tipici. Un'agricoltura fiorente, importante. Ricordiamo che il made in Italy nel campo del cibo viene contraffatto a livello internazionale. Questo Italian Sound vale circa 120 miliardi di euro sui mercati internazionali, quindi ben venga che sia messa in discussione l'Europa. E' una cosa già accaduta nei mesi negli anni non è che inizia da oggi. Ovvio è che le proteste si fanno nel rispetto della del rispetto della libertà altrui, della legalità e soprattutto bisogna evitare che ci siano guerre tra agricoltori, perché questo non fa crescere l'agricoltura" lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev