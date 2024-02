Laurea Giulia Cecchettin, Zaia: "Oggi sarebbe stato un giorno importante per Giulia"

02 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 “Oggi è un giorno importante. Lo sarebbe stato molto per Giulia Cecchettin. Un momento molto atteso che avrebbe coronato un percorso di studi affrontato con impegno e passione, la stessa che questa giovane donna metteva in tutte le cose che faceva, pronta a spiccare il volo verso il suo futuro, libera di fare le sue scelte di vita se non fosse stata vittima di femminicidio”. Queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, lette durante la proclamazione di Laurea in Ingegneria Biomedica di Giulia Cecchettin all'Università di Padova. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev