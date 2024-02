Autonomia differenziata, Zaia: "E' una questione di assunzione di responsabilità"

02 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2024 "Qualcuno dice che c'è il rischio che aumentino divari con l'autonomia differenziata. C'è un Paese a due velocità, oggi, è innegabile. Ma questo non è figlio dell'autonomia, bensì del centralismo. Come succede nelle aziende, se continuassimo con il centralismo i divari aumenterebbero sempre di più. Possiamo di scegliere una strada diversa? Cito spesso Napolitano. Quando cominciammo i moti autonomisti in Veneto abbiamo tentato tre volte di fare il referendum, ci siamo riusciti grazie a una legge del 2014 che era stata impugnata dal Governo di Centrosinistra, ma noi abbiamo vinto in Corte Costituzionale. Fu chiesto a Napolitano cosa pensasse dei moti per l'autonomia. E lui da garante della Costituzione rispose: 'E' una vera assunzione di responsabilità'. Questo è il senso, l'assunzione di responsabilità" lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, intervenendo alla presentazione del suo libro "Fa presto, vai piano" presso il tempio di Adriano a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev