Protesta agricoltori, von der Leyen: "Possono contare su sostegno Ue"

01 febbraio 2024

(Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "Gli agricoltori hanno un ruolo fondamentale" ed "è giusto dire che i nostri agricoltori hanno dato prova di una straordinaria resilienza, anche alla luce delle ultime crisi. Restano delle sfide da affrontare, come la pressione sui prezzi agroalimentari e un mercato globale molto competitivo" ma "gli agricoltori possono contare sul sostegno dell'Unione europea". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parlando in conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles. Nell'ambito della Pac (Politica agricola comune ndr.) 390 miliardi di euro, cioè circa un terzo del bilancio, sono stati destinati all'agricoltura e nel 2023 è stata fornita un'assistenza straordinaria per 500 milioni di euro agli agricoltori più colpiti dalle crisi", ha aggiunto von der Leyen. Fonte video: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev