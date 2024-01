Meloni: "Campanili sono forza dell'Italia, difendere nostra identità"

31 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Aosta, 31 gennaio 2024 “Io sono persona che da sempre difende l'identità, e credo che l'ossatura dell'Italia siano i suoi 1000 campanili, le sue 1000 peculiarità, le tante specificità che ha sono la nostra forza in un mondo nel quale si tende verso diciamo l'unificazione, l'omologazione. Non è il mondo nel quale verso il quale io voglio andare, credo che invece noi dobbiamo proprio in questo tempo rafforzare la nostra identità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Valle d'Aosta. Fonte video Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev