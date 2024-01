Agricoltori abruzzesi fermano Lollobrigida ad Avezzano. Confronto su loro difficoltà, poi l'applauso

26 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Abruzzo, 26 gennaio 2024 Un gruppo di agricoltori giunti da Pescara ad Avezzano per esprimere le loro difficoltà hanno chiesto un incontro con il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida impegnato in un incontro con la Coldiretti. A margine dell'evento, il ministro è uscito per incontrarli. Un dialogo sentito e acceso con gli agricoltori e alla fine soddisfazione e applauso finale. “Siamo dalla stessa parte”, hanno gridato gli agricoltori a Lollobrigida. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev