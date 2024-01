Gigi Riva, Romeo (Lega): "Un'icona di un'Italia che non c'è più e che speriamo possa tornare"

24 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "L'aspetto che più ha caratterizzato Gigi Riva è stato l'amore per la maglia e per Cagliari. Un uomo che quando è arrivato in Sardegna, disse alla sorella che non ci sarebbe rimasto un mese. E sappiamo tutti com'è andata. È stato anche un grande dirigente del calcio italiano. Un uomo che incarnava grandi valori, che travalicano il Dio denaro. Un'icona di un'Italia che non c'è più, ma speriamo che possa tornare". Così Massimiliano romeo della Lega omaggia Gigi Riva in aula. Fonte video Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev