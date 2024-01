Addio a Gigi Riva, La Russa: "In paradiso porta suoi record e coraggio di dire anche no a più soldi"

24 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 24 gennaio 2024 "'Rombo di tuonò è il nome rimasto negli anni per Riva, un grande uomo, non soltanto un grande calciatore, il suo esempio parlava da solo. Nel '70 fu protagonista della partita del secolo, il famoso 4-3 con la Germania". Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, commemora il bomber scomparso lunedì sera. "Restano i record che porta in Paradiso, ma anche la sua capacità di dire no, ebbe offerte dalla Juve, dall'Inter, dal Milan, a chi prometteva più soldi, ma scelse la Sardegna". "Grande campione nella vita -ricorda- ha sempre tenuto dignità e riserbo, tutti vorremmo somigliarli, ma di Gigi Riva non ne nascono spesso, lui è anche la nostra buona coscienza, un esempio di come c'è una Italia vera che in lui si può rispecchiare", ha concluso poi tra gli applausi dell'Aula. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev