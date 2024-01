Lollobrigida: "76 milioni per le eccellenze agroalimentari italiane"

19 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2024 "Abbiamo lavorato su uno stanziamento, che l'allora ministro Patuanelli, oggi capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle, aveva lasciato come indirizzo e che oggi mettiamo a disposizione insieme. A disposizione delle categorie, del mondo produttivo italiano, della trasformazione, della filiera produttiva, per formare e per garantire strumenti che possano mettere in condizioni di produrre eccellenza e qualità, quello che l'Italia sa fare. Credo sia una scelta positiva quella di aver coinvolto anche nella giornata di oggi tutti i mondi rappresentativi di queste categorie e anche il mondo della scuola, perché diamo la possibilità anche di far respirare ai giovani un'istituzione, il Governo e il Parlamento, che si occupano del loro futuro, rendendoli più resilienti di fronte alle crisi che viviamo" lo ha detto il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida a margine della presentazione, insieme al suo predecessore Patuanelli, del fondo per le eccellenze agroalimentare da 76 milioni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev