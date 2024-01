Gualtieri: “Il biodigestore sarà l'impianto più green che esista”

19 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Roma, 19 gennaio 2024 "Sappiamo che ci sono comitato contrari alla costruzione del biodigestore. Noi invece siamo favorevoli, sarà l'impianto più green che esista. Oggi il nostro organico va a finire in Veneto, con alti costi, dove ci fanno il biocarburante. Invece con il biodigestore a Roma potremo fare il nostro biocarburante per i mezzi Ama come anche il compost per l'agricoltura. Giusto ascoltaere i cittadini, ma bisogna che l'amministrazione vada avanti per il bene della città" lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a seguito dell'audizione in Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo di rifiuti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev