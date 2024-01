Shoah, Segre: "Quando entro al Memoriale torno a deportazione"

15 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Milano, 15 gennaio 2024 Quando entro al Memoriale della Shoah "non sono più la vecchia che sono adesso, sono quella che è entrata qui per essere deportata. Non l'ho mai dimenticato". Lo ha detto la senatrice a vita e presidente della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, Liliana Segre, arrivando al Memoriale della Shoah di Milano, in occasione della visita dei membri della stessa Commissione a cui parteciperà anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa. Presenti, tra gli altri, l'ex premier e senatore a vita Mario Monti, il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e il prefetto Claudio Sgaraglia. Segre fu deportata a 13 anni dal binario 21 della stazione di Milano Centrale al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev