De Luca: "Denunceremo Fitto per omissione su fondi di coesione"

13 gennaio 2024

(Agenzia Vista) Napoli, 13 gennaio 2024 "Ho dato mandato all'ufficio legale della Regione di procedere con la denuncia amministrativa, contabile e penale nei confronti del ministro Fitto per atti di omissione se il giorno 20 gennaio non si sarà completato l'iter per il riparto dei fondi sviluppo e coesione". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una conferenza stampa convocata questa mattina a Palazzo Santa Lucia. "Nel frattempo - ha aggiunto De Luca - la riunione pregiudiziale con tutti i Ministeri interessati che dovrebbe essere convocata da Fitto ancora non è stata convocata. Manca una settimana ma la decisione di procedere alla denuncia l'abbiamo già presa". Fonte video: De Luca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev