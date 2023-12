Ronzulli (FI): "Rimesso in moto l'Italia, 2024 anno della svolta"

30 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 30 dicembre 2023 "Siamo all'alba del 2024 e come sempre è arrivato il momento di tracciare un bilancio dell'anno che è passato e di tracciare su un immaginario diario progetti, programmi per quello che verrà. Pensavamo e speravamo che la guerra scoppiata non lontana da casa nostra potesse cessare e, invece, abbiamo dovuto fare i conti con un nuovo e ancor più sanguinoso conflitto e con il ritorno del terrorismo. L'anno che si chiude è stato quello in cui abbiamo salutato il nostro amato presidente Silvio Berlusconi. E' un vuoto che sarà impossibile da colmare, ma sappiamo che ci guarda dall'alto ed è orgoglioso dei primi risultati del governo, di quel governo che ha contribuito a far nascere, di quel governo che in 12 mesi ha mitigato gli effetti della crisi e sta rimettendo in moto l'Italia". Lo dice in un messaggio video sui social in occasione del Capodanno la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. "Lavoriamo ogni giorno - prosegue - avendo ben chiara la strada da seguire: sostenere i giovani creando opportunità di lavoro, prospettive per il futuro e ponendo le condizioni affinchè possano nascere nuove famiglie. Abbiamo abbassato le tasse sul lavoro per aiutare le imprese, il pilastro della nostra economia e senza le quali non ci sarebbe sviluppo. Abbiamo investito risorse nella sanità senza precedenti perchè abbiamo a cuore la salute dei nostri cittadini". Per quanto riguarda il programma dei prossimi mesi, "in questo nuovo anno - conclude - dobbiamo proseguire questo lavoro e se è possibile con ancora maggiore impegno. Saremo in campo con l'energia di sempre, con la stessa voglia di fare, vi abbiamo chiesto fiducia, ce l'avete data e di una cosa potete stare certi: non la tradiremo mai. Se il 2023 è stato l'anno dei sacrifici, il 2024 sarà l'anno della svolta". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev