Patto di Stabilità, Silvestri (M5s): "Il Governo ha dimostrato di non avere peso in Europa"

27 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Secondo me c'è un discreto per il Governo italiano, perché il ministro dell'Economia è andato e purtroppo è stato sconfessato dalla Germania dalla Francia. Ciò significa che il nostro Governo non ha peso in Europa. La traduzione politica di questa sconfitta che costerà agli italiani 12 miliardi di euro di nuovi tagli l'anno è semplicemente che la Meloni non conta nulla in Europa. Di questo bisogna che ne prenda atto sia la Meloni che il ministro dell'Economia" lo ha detto Francesco Silvestri, capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev