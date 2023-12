Europee, Tajani: "Nessun problema con la Lega, no a Le Pen e Alternative fur Deutschland"

27 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 27 dicembre 2023 "Non abbiamo nessuna preclusione a livello europeo con la Lega e siamo pronti ad allearci con la Lega alle Europee. La Lega non è Alternative fur Deutschland, anche perché sugli stessi temi dicono il contrario. Il problema non è la Lega, bensì Alternative fur Deutschland e la Le Pen" lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine della conferenza in cui ha annunciato la formazione del gruppo comune con Noi Moderati nel Consiglio Regionale del Lazio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev