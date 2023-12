Fontana: "Tra Lombardia e Liguria collaborazione stretta, abbiamo interessi comuni"

(Agenzia Vista) Milano, 18 dicembre 2023 “La cosa importante è ribadire come la collaborazione che esiste a livello di Regioni è assoluta e completa. Lo abbiamo dimostrato ad esempio durante il Covid, voglio ribadire come fu la Conferenza delle Regioni che approvò le linee guida per le riaperture che a livello governativo non si riuscivano a realizzare. La nostra collaborazione è stretta tenendo conto dei tanti collegamenti che abbiamo e degli interessi reciproci che le nostre Regioni hanno”, ha spiegato il governatore lombardo Fontana a margine del “Patto dell'Amicizia” tra Lombardia e Liguria stretto a Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev