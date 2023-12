Sunak: Guardavo la storia infinita, mai pensato di parlare a evento di nome Atreju

16 dicembre 2023

(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2023 "È fantastico essere qui a Roma con voi. Quando da bambino guardavo "La storia infinita" non mi sarei mai aspettato che un giorno avrei parlato a una conferenza politica intitolata ad Atreju. E so quanto questa conferenza, in realtà questo festival politico pre-natalizio, deve a te, Giorgia. Quindi è fantastico essere qui con voi oggi e incontrarti nella tua città natale, in questa splendida città eterna", le parole di Sunak, Primo Ministro del Regno Unito, ad Atreju. / Youtube FdI Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagie